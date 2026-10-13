Рост рынка сбережений населения в России составил 2%

Экономика

Рост рынка сбережений населения в России составил 2%
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За 9 месяцев 2026 года объем розничных пассивов в российских банках увеличился на 2% (+1,6 трлн рублей) и превысил 67,4 трлн рублей, подсчитали аналитики ВТБ. Около 94% прироста обеспечили накопительные счета.

Объем накопительных счетов за январь–сентябрь увеличился на 17% (+1,5 трлн рублей) и приблизился к 10,8 трлн. Годом ранее прирост по этому показателю составлял 13%.

По данным банка, в 2025-м рынок сбережений за 9 месяцев вырос на 7%, а в этом году - только на 2%. Замедление связывают со снижением ключевой ставки Банка России.

При этом сохраняется спрос как на классические депозиты, так и на накопительные счета, а доля клиентов, размещающих средства на срок от года и более, к концу сентября превысила 10%, отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

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