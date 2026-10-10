Хотя цены на букеты и конфеты за год выросли, родители не стали экономить на подарках учителям, которые отметили профессиональный праздник 5 октября. К такому выводу пришли аналитики портала «Чек Индекс».

Эксперты сравнили стоимость презентов в сентябре 2025-го и 2026-го.

Цена на букет цветов выросла на 9%, медианный чек в этом году составил 4 355 рублей (5 531 в онлайн-магазинах, +12%). Число покупок увеличилась на 4% (на 13% в онлайне).

За коробку конфет родители в среднем отдавали 585 рублей, на 10% больше, чем в 2025-м. Число покупок выросло на 7%.

Подарочные сертификаты подорожали на 8%, средний чек составил 2 374 рубля. Такой презент родители выбирали на 6% чаще, чем в прошлом году.

Известно, что по закону о противодействии коррупции сотрудники бюджетных организаций, в их числе педагоги, имеют право принимать подарки не дороже 3 000 рублей. Норматив действует с 2008 года и ни разу не пересматривался.