Индекс промышленного производства в Пензенской области вырос на 6%

За первые 8 месяцев 2026 года индекс промышленного производства Пензенской области составил 106% по отношению к аналогичному периоду 2025-го.

По словам губернатора Олег Мельниченко, основной вклад в рост показателей приходится на обрабатывающие производства. Так, производство готовых металлических изделий выросло на 40,7%; компьютеров, электронных и оптических изделий - на 20,6%; мебели - на 14,6%.

«Высокие результаты промышленный комплекс Пензенской области показал и в августе. Индекс промышленного производства составил более 111% к августу 2025 года, в обрабатывающих производствах - более 110%. При этом в отдельных отраслях темпы еще выше», - отметил губернатор.

В областном правительстве уточнили: динамика производства компьютеров, электронных и оптических изделий составила 184%, электрического оборудования - более 158%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - более 145%, химических веществ и продукции - более 135%.

Олег Мельниченко констатировал, что стабильный рост показателей является результатом внедрения современных технологий, расширения ассортимента и мощностей.

«Основу валового регионального продукта формирует именно промышленный комплекс, поэтому приоритетными задачами остается реализация новых инвестиционных проектов, модернизация предприятий, подготовка квалифицированных кадров и повышение производительности труда», - добавил губернатор.