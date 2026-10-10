Жители Пензенской области опередили по достатку всех соседей

По итогам 2025 года Пензенская область вошла в число 35 регионов России с невысокими показателями материального благополучия населения.

По данным экспертов ria.ru, Сурский край занял в рейтинге 53-е место из 85, получив 55,83 балла. Для определения позиции региона учитывались несколько показателей: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов в банках на 1 жителя, доля граждан с доходами ниже границы бедности и с доходами свыше 60 000 руб. в месяц, доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку.

По материальному благополучию Пензенская область опередила всех соседей. Так, Тамбовская область расположилась на 58-й строчке рейтинга, Ульяновская - на 63-й, Саратовская - на 68-й, Мордовия - на 70-й. Все эти регионы получили баллы ниже тех, что присвоили Сурскому краю.

Самым материально благополучным регионом страны стал Ямало-Ненецкий автономный округ (94,89 балла), на второй строке - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (93,58 балла).

Москва заняла 9-е место (81,11 балла), Санкт-Петербург - 11-е (80,20 балла).

Хуже всех материальное положение у жителей Ингушетии. Регион оказался на последней строчке с 3,41 балла.