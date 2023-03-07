Названа причина подорожания лука в Пензе

07.03.2023 | 18:11

Красного и белого лука на витринах местных магазинов осталось немного, а обычный репчатый сильно подорожал. Он в 2023-м бьет рекорды. По данным Пензастата, в феврале по отношению к январю цены на этот золотистый продукт выросли в 1,6 раза, а с начала года - в 2,3 раза. В марте стоимость продолжает расти, хоть и медленнее.

«Оптом сильно подорожал. Они поднимают - значит, мы поднимаем», - объяснил продавец Вугар.

Аналитики связывают подорожание с погодными условиями в некоторых странах Центральной Азии. Там из-за аномальных морозов испортились овощи, хранившиеся на неотапливаемых складах. Чтобы избежать дефицита, власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана запретили вывоз лука. В России на него тут же подскочили цены.

А ведь когда-то пензенцам и в голову не пришло бы покупать заграничный овощ. Бессоновский лук гремел на весь СССР. В селе в 2013 году даже открыли профильный музей.

Пензенские предприятия перестали заниматься луком несколько десятилетий назад. Это трудоемкая культура. Прежде чем бессоновский попадал на прилавки, проходило два года.

«Нужно сначала посеять семена, чернушку так называемую, получить севок, а потом, второй год, севок высаживаем - получаем репку. Средняя Азия, Казахстан - там однолетние сорта, семена высадили, и сразу можно получить репку», - отметил доктор технических наук, профессор Кухмаз Кухмазов.

Вот так и оказалось невыгодно растить великолепный бессоновский лук.

У пензенцев подорожание сильного возмущения не вызвало: во-первых, цена на продукт по-прежнему доступна, а во-вторых, у многих сделаны запасы с осени.

«У меня свой лук», - рассказала горожанка.

«У нас хорошая дача, хороший участок, лук мы едим до сих пор свой», - отметила пензячка.

По данным Пензастата, год назад килограмм лука в регионе стоил около 26 рублей.