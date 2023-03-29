В банке «Кузнецкий» отмечают существенный рост вкладов населения

29.03.2023 | 12:48

В банке «Кузнецкий» подвели итоги работы за первые два месяца нынешнего года. Динамика финансовых результатов за январь - февраль выше, чем в аналогичном периоде 2022 года: чистый процентный доход увеличился до 58,45 млн рублей (+4%), чистый комиссионный доход - до 29,7 млн рублей (+14%), чистая прибыль - до 89,3 млн рублей (+8%).

Общий объем доходов банка по состоянию на 01.03.2023 составил 149,76 млн рублей. Активы увеличились до 7,43 млрд (+15,5%), собственный капитал - до 803,6 млн (+15%).

«По итогам первых двух месяцев банк добился уверенного роста ключевых показателей. Особенно хотел бы отметить рост объема привлеченных ресурсов до 6,29 млрд рублей (+13,5%), а также существенный прирост остатков на счетах юридических и физических лиц - на 23% - и вкладов населения - на 10%. Это, безусловно, свидетельство доверия наших клиентов и результат выгодных процентных ставок, которые мы предлагаем», - отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

С января банк активно кредитовал бизнес и население - выданы кредиты на сумму 746,8 млн рублей. По состоянию на начало марта кредитный портфель банка превысил 4,25 млрд.

Банк «Кузнецкий» обращает внимание на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».