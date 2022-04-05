Банк «Кузнецкий» предложил бизнесу бесплатно открыть счета в юанях

05.04.2022 | 11:37

Банк «Кузнецкий» предложил бесплатное открытие валютных счетов в юанях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Новая услуга расширит бизнес-возможности клиентов, которые взаимодействуют с контрагентами в Китае, так как позволит работать с ними напрямую. Таким образом, экспортно-импортные операции будут совершаться более удобным, быстрым и комфортным способом.

В рамках комплексного сопровождения внешнеэкономической деятельности банк «Кузнецкий» предлагает бесплатно ставить на учет внешнеторговые контракты в день обращения, осуществлять платежи в день поставки на учет контракта, подготовку и проведение документов, бесплатно консультировать по ВЭД и любым операциям в валюте.

За клиентом закрепляется персональный менеджер, который будет контролировать и вести учет всех валютных операций. Специалист банка «Кузнецкий» будет постоянно на связи с клиентом, чтобы держать в курсе изменений в валютном законодательстве.

Получить подробную информацию можно в любом офисе банка «Кузнецкий», на сайте www.kuzbank.ru, по бесплатному телефону 8-800-100-64-10 или по телефону отдела валютных операций (8412) 23-19-32.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.