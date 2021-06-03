Экономика

Группа компаний «Дамате» будет экспортировать продукцию в Катар

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Группа компаний «Дамате» будет экспортировать свою продукцию в Катар. Соответствующий протокол подписан с ведущим продовольственным и сельскохозяйственным холдингом Hassad Food.

До конца 2021 года компания поставит в Катар переработанную продукцию из индейки и баранины на общую сумму 1 млн долларов США.

Документ подписали накануне Петербургского экономического форума.

Баранина - весьма востребованный вид мяса среди обеспеченного населения Катара. Страна занимает первое место в рейтинге государств по паритету покупательской способности, поэтому очень интересна для «Дамате», особенно в части продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.

Помимо баранины и индейки, компания будет поставлять в Катар мясо утки и продукты глубокой переработки. Основную часть экспорта составит бренд Salima.

Hassad Food станет эксклюзивным поставщиком продукции компании в Катаре, в работе холдинг задействует собственное подразделение Widam Food. В дальнейшем Hassad Food обеспечит дистрибуцию продукции «Дамате» на всей территории государства, в том числе через ресторанный бизнес и сетевую розницу.

«Катар как одна из ведущих стран ближневосточного региона и потребитель продукции «халяль» является важным партнером для «Дамате. Обеспечивая стабильные поставки разных видов мяса на катарский рынок, мы гарантируем не только их безупречное качество и вкус, которые являются основой нашей стратегии на международном рынке, но и полное соответствие требованиям «халяль», подтвержденное соответствующими сертификатами», - заявил генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Ежемесячно компания будет отгружать не мене 200 тонн продукции. Первую поставку планируют осуществить уже текущим летом. Сейчас с Катаром обсуждается ассортимент.

Экспортировать свою продукцию ГК «Дамате» начала осенью 2015 года. Сейчас предприятия компании поставляют различные виды мяса и продуктов в страны Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще в 33 государства, в числе которых Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, страны Африки и Азии.

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