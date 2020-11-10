Банк «Кузнецкий» подвел итоги деятельности за 10 месяцев

10.11.2020 | 10:26

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 10 месяцев 2020 года. С начала года банк получил чистый валовый доход в размере 436 млн рублей, чистых процентных доходов - 250 млн рублей, чистых комиссионных и прочих доходов - 185 млн рублей.

Общий объем доходов по состоянию на 1 ноября 2020 года составил 666 млн рублей. Балансовая прибыль до налогообложения - 76,6 млн, чистая прибыль - 59,5 млн рублей.

Активы банка на начало ноября составили 6,5 млрд рублей, рост составил 4% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка - 713 млн рублей.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму более 4 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 6% и составил 4,2 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 4% и на 1 ноября составил более 3,1 млрд рублей, физических лиц - 1,1 млрд руб., рост к аналогичной дате прошлого года - 12%.

Объем всех привлеченных ресурсов составил 5,8 млрд рублей, рост - 5% к аналогичной дате прошлого года. Объем вкладов населения на 1 ноября 2020 года составил 2,9 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 26% и составили более 2,5 млрд рублей, остатки на счетах физических лиц приросли на 21% по сравнению с 1 ноября 2019 года. Банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 53 млн рублей.

Банк продолжил политику наращивания высоколиквидных активов, образующих резервы ликвидности, и по состоянию на 1 ноября 2020 года резервы ликвидности составили более 2,3 млрд рублей.

Значения нормативов составляют:

- Н1.2 - 8,6% (минимальное значение, установленное Банком России, - 6,0%)

- Н1.0 - 11,8% (минимальное значение, установленное Банком России, - 8,0%)

- Н3 - 77,3% (минимальное значение, установленное Банком России, - 50,0%).

«Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.