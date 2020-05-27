Банк «Кузнецкий» подвел итоги деятельности за 4 месяца 2020 года

27.05.2020 | 10:28

Банк «Кузнецкий» представил динамику основных статей отчета о финансовых результатах за четыре месяца 2020 года относительно аналогичного периода 2019-го.

Чистые процентные доходы увеличились на 4% (или на 3,8 млн рублей), чистые комиссионные доходы снизились на 8% (или на 5,5 млн), прочие доходы возросли на 22% (или на 2,6 млн), чистый валовый доход увеличился на 1% (или на 1 млн).

По состоянию на 1 мая доходы банка «Кузнецкий» составили 272 млн рублей, чистый процентный доход - 102 млн, чистый комиссионный доход - 63 млн, балансовая прибыль до налогообложения - 17,3 млн, чистая прибыль - 15 млн.

Активы банка на начало мая 2020 года равнялись 6 млрд рублей, рост - 5% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка - 675 млн.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов более чем на 1,5 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 5,1% и составил 4,1 млрд. Кредитный портфель корпоративных клиентов возрос на 0,6% и на 1 мая достиг 3 млрд рублей, физических лиц - 1,1 млрд, рост - 19% к аналогичной дате прошлого года.

Объем привлеченных вкладов населения на 1 мая составил 2,9 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 24% и превысили 2 млрд. Банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 196 млн.

Банк продолжил политику наращивания высоколиквидных активов, образующих резервы ликвидности, по состоянию на 1 мая резервы ликвидности составили 103%, или 1,9 млрд рублей.

Значения нормативов на 1 мая 2020 года составляют:

• Н1.2 - 8,8% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%);

• Н1.0 - 11,7% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%);

• Н3 - 72,2% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.