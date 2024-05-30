ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму

30.05.2024 | 17:21

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ВТБ начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму. Первый кредит был взят на покупку строящейся квартиры в Симферополе. Заемщик оформил сделку дистанционно, находясь в Ханты-Мансийске. Сумма кредита составила 3,2 млн рублей.

ВТБ запустил ипотеку на недвижимость в Крыму с мая. Провести сделку заемщики могут в отделениях банка в Краснодаре и Ростове-на-Дону, в 4 офисах РНКБ (в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте) или дистанционно. Кроме того, и крымчане теперь могут получить ипотеку ВТБ на недвижимость в любом другом регионе России.

Помимо объектов Крыма, с мая в ВТБ стало возможно получить кредиты на покупку жилья в Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Ингушетии и Туве. Заемщикам доступна вся линейка ипотечных продуктов банка, в том числе на цели ИЖС, покупку машино-мест и коммерческой недвижимости.

В ближайшее время клиенты смогут получить средства на покупку земельных участков, а также сочетать госпрограммы с рыночными при сделках с новостройками. Это позволит увеличить максимальную сумму кредита до 15 млн рублей и купить жилье большей площади по комбинированной льготной ставке.

Подать заявку на ипотеку клиенты могут в ВТБ Онлайн, на сайте и в контакт-центре банка. Провести сделку можно дистанционно или в офисе ВТБ в любом удобном для клиента регионе, а в Крыму - в 4 офисах банка РНКБ (в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте).

«Ипотека - социально значимый продукт, и ВТБ активно развивает это направление розничного бизнеса. В рамках новой стратегии банка до 2026 года мы стремимся быть ближе к потенциальным заемщикам, поэтому повышаем доступность кредитования в разных населенных пунктах страны. В некоторых регионах у клиентов не было возможности получить ипотеку ВТБ, потому что банк там не представлен. Благодаря перенастройке внутрибанковских технологий и нашим партнерам теперь жители еще 5 регионов-республик могут получить у нас средства на покупку недвижимости в своем регионе», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» Сергей Бабин.

Ранее ВТБ отменил целый ряд документов-оснований для одобрения объекта недвижимости. Среди них - акт приема-передачи по договору долевого участия, технический план на дом, технический и кадастровый паспорта, разрешение на ввод в эксплуатацию и другие. Банк также минимизировал количество документов для выхода на сделку, сократив их число почти на 20 позиций, и либерализовал требования к самим объектам. Прежде всего было отменено ограничение о нахождении жилого дома не более чем в 50 км от офиса банка.

Кроме того, в ВТБ теперь нет требований к минимальной площади апартаментов и студий, году постройки жилого дома или таунхауса, максимальной площади земельного участка и строящегося дома, а список разрешенных материалов, из которых построен дом, расширился.

До конца года ВТБ будет расширять и функционал розничной сети, добавляя в ее линейку возможность выдать ипотеку. К началу второго полугодия число отделений, где можно оформить жилищные кредиты ВТБ, вырастет более чем в 3 раза и превысит 500 точек, а к концу года ипотека будет доступна во всех офисах банка.

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