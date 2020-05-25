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Экономика

Банку «Кузнецкий» присвоен кредитный рейтинг В+(RU), прогноз «Стабильный»

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Кредитный рейтинг банку «Кузнецкий» был присвоен аналитическим кредитным рейтинговым агентством на основе методологии присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации, а также основных понятий, используемых АКРА в рейтинговой деятельности.

Рейтинговый анализ был проведен с использованием отчетности ПАО Банк «Кузнецкий», составленной в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 № 4927-У, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

«Оценочные параметры банка «Кузнецкий» не вызывают сомнений в его устойчивости, что подтверждали и подтверждают анализы авторитетных рейтинговых агентств на протяжении всей нашей деятельности. По совокупности факторов и методологии общепринятых российских экспертных оценок мы еще на одну ступень подняли свой уровень надежности и показываем стабильные результаты по всем параметрам банковской деятельности», - отметил председатель правления банка Михаил Дралин.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство - первое рейтинговое агентство, аккредитованное ЦБ РФ в соответствии с 222-ФЗ. Оно строится в соответствии с новейшими регулятивными требованиями и своей основной задачей видит обеспечение российского рынка качественным рейтинговым продуктом.

Официальный пресс-релиз АКРА опубликован на сайте www.acra-ratings.ru.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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