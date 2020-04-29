Сетевое издание|18+|Пятница|1 мая 2020|12:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |

Экономика

Михаил Дралин принял участие в ВКС с руководством Госдумы и ЦБ России

Печать

Председатель правления банка «Кузнецкий», заместитель председателя совета Ассоциации банков России Михаил Дралин принял участие в видеоконференции, организованной Государственной Думой.

Ее провели спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Участниками прошедшей видеоконференции также стали представители каждой фракции Госдумы РФ, председатели профильных комитетов, руководители системообразующих банков.

Обсуждались вопросы текущей ситуации на финансовом рынке, а также меры, которые принимаются со стороны государства и банковского сообщества по поддержке экономики и обеспечению финансовой стабильности.

Как отметила Эльвира Набиуллина, банки сегодня в достаточно хорошей форме, у них есть и запас капитала, и ликвидности для сохранения устойчивости и продолжения кредитования. Иными словами, этот кризис не начинается с банков, а наоборот, банки могут помочь сейчас экономике, разумно используя накопленный потенциал прочности. Сейчас от последствий эпидемии страдают и люди, и компании. И банки, по сути, помогают абсорбировать убытки экономики через реструктуризацию займов.

Напомним, что в банке «Кузнецкий» с начала апреля по собственным и отдельным госпрограммам реализуются меры поддержки малого бизнеса в регионе. Как отметил Михаил Дралин, в условиях, когда малому бизнесу особенно требуются ресурсы, есть острая необходимость возобновления кредитования всей отрасли МСП.

«Предлагаем дополнительно расширить поддерживающие меры не только на «пострадавшие отрасли», но и на все без исключения категории МСП. Запрос на такую поддержку очень большой. Далеко не все субъекты, формально относящиеся к «непострадавшим», чувствуют себя идеально. Для этого региональные банки на принципах равноправных участников рыночной конкуренции также должны участвовать в системных отраслевых программах господдержки», - подчеркнул Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года, 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото пресс-службы ГД ФС РФ
0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте