Михаил Дралин принял участие в ВКС с руководством Госдумы и ЦБ России

29.04.2020 | 12:10

Председатель правления банка «Кузнецкий», заместитель председателя совета Ассоциации банков России Михаил Дралин принял участие в видеоконференции, организованной Государственной Думой.

Ее провели спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Участниками прошедшей видеоконференции также стали представители каждой фракции Госдумы РФ, председатели профильных комитетов, руководители системообразующих банков.

Обсуждались вопросы текущей ситуации на финансовом рынке, а также меры, которые принимаются со стороны государства и банковского сообщества по поддержке экономики и обеспечению финансовой стабильности.

Как отметила Эльвира Набиуллина, банки сегодня в достаточно хорошей форме, у них есть и запас капитала, и ликвидности для сохранения устойчивости и продолжения кредитования. Иными словами, этот кризис не начинается с банков, а наоборот, банки могут помочь сейчас экономике, разумно используя накопленный потенциал прочности. Сейчас от последствий эпидемии страдают и люди, и компании. И банки, по сути, помогают абсорбировать убытки экономики через реструктуризацию займов.

Напомним, что в банке «Кузнецкий» с начала апреля по собственным и отдельным госпрограммам реализуются меры поддержки малого бизнеса в регионе. Как отметил Михаил Дралин, в условиях, когда малому бизнесу особенно требуются ресурсы, есть острая необходимость возобновления кредитования всей отрасли МСП.

«Предлагаем дополнительно расширить поддерживающие меры не только на «пострадавшие отрасли», но и на все без исключения категории МСП. Запрос на такую поддержку очень большой. Далеко не все субъекты, формально относящиеся к «непострадавшим», чувствуют себя идеально. Для этого региональные банки на принципах равноправных участников рыночной конкуренции также должны участвовать в системных отраслевых программах господдержки», - подчеркнул Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года, 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.