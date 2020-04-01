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Экономика | «Дамате» стала единственным в России экспортером индейки в Саудовскую Аравию

01.04.2020|16:43
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Группа компаний «Дамате», ведущий производитель мяса индейки в России, стала единственной российской компанией, получившей разрешение на экспорт продукции из индейки в Саудовскую Аравию.

Подразделение «Дамате» ООО «ПензаМолИнвест», занимающееся производством и переработкой индейки, включено в перечень утвержденных российских предприятий по экспорту мяса птицы и продуктов его переработки в Королевство Саудовская Аравия. Список опубликован на сайте Управления по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств КСА (SFDA).

Чтобы получить разрешение, необходимо было проделать колоссальную работу. В 2018 году «Дамате» подала запрос в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору на получение права экспорта продукции из индейки в КСА. В феврале 2020-го специалисты SFDA провели аудит на заводе по убою и переработке индейки.

Эксперты детально ознакомились с технологическими процессами и работой предприятия, а также проверили документацию на соответствие всем требованиям SFDА.

В итоге инспекторы высоко оценили действующую на заводе систему контроля безопасности и качества продукции и дали ряд рекомендаций по усовершенствованию процессов производства. На их основе в процесс производства индейки были внесены соответствующие корректировки.

«Дамате» развивает экспортное направление с 2015 года и имеет разрешения на поставку продукции из мяса индейки в страны Европейского Союза, Евразийского экономического союза и еще 24 государства мира, в число которых входят страны Персидского залива, Африки и Азии.

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