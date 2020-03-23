23.03.2020 | 18:14

Председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин подписал план комплексных профилактических мер по противодействию опасной эпидемиологической ситуации.

Как подчеркнул Михаил Дралин, протокол действий на случай нештатных ситуаций был разработан ранее. Участие в его подготовке приняли все ключевые подразделения банка: служба безопасности, управление информационных технологий, отдел административно-хозяйственного обеспечения и ряд других.

С учетом складывающейся ситуации все офисы банка на текущий и долгосрочный период будут в кратчайшие сроки оборудованы современными системами антибактериальной воздухоочистки и рециркуляции. На складах сформируют запасы дезинфицирующих средств.

Расходы на профилактические меры уже сейчас составляют более 400 тыс. руб. В дальнейшем они будут увеличены.

В настоящее время санитарно-технические службы офисов банка в постоянном режиме проводят все необходимые профилактические мероприятия. Дезинфекция помещения и банковского оборудования общего пользования (банкоматы, терминалы, информационные стойки и пр.) проводится до пяти раз в день.

При работе с документами и денежными купюрами сотрудники также используют дезсредства и антисептики.

В связи с возможным распространением коронавирусной инфекции ряд специалистов банка с 23 марта переведены на дистанционную работу. Для этого в минувшие выходные специалисты провели дополнительные процедуры по настройке персонального оборудования и использованию домашнего рабочего места. Были учтены все требования банковской безопасности.

Следует отметить, что в начале года банк «Кузнецкий» успешно прошел тест на несанкционированное проникновение по методике защиты данных PEN-Test. Результаты испытания, проведенного аудиторами ведущей компании «Pentestit», подтвердили высокую степень защиты клиентских данных.

Служба персонала подготовила корпоративные методики по оптимизации времени работы и отдыха для сотрудников, которые трудятся из дома.

«Вместе с этим напоминаем клиентам банка, что без крайней необходимости не нужно посещать офисы, а можно воспользоваться дистанционными каналами обслуживания. Основной объем традиционных операций: оплата коммунальных услуг, услуг операторов связи, ТВ, интернет-провайдеров, товаров и услуг в интернет-магазинах, а также перечисление денежных средств возможно в нашей системе «kuzbank-онлайн». Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разработано приложение «Интернет-Банк», - подчеркнули представители учреждения.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

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