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Экономика | Область получит 873 млн из госказны за эффективную работу власти

03.12.2019|11:21
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Пензенская область попала в список 50 регионов России, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти по итогам 2018 года.

Между такими субъектами распределили гранты на общую сумму 45 млрд рублей. Соответствующее распоряжение было подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 30 ноября. Пензенская область получит из госказны 873 млн 727 тыс.

«Рассчитываю, что они (средства. - Прим. ред.) будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач», - высказался премьер-министр.

Согласно документу, наилучшие значения показателей достигнуты Республикой Крым, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем.

В прошлом году по итогам работы в 2017-м Сурскому краю досталось 235 млн 732 тыс. 300 рублей. В позапрошлом - 184 млн 499 тыс. 800.

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Гость|03.12.2019 11:31|

Награждение непричастных, наказание невиновных...

Гость|03.12.2019 11:35|

Область получит 873 млн из госказны за эффективную работу власти-за какую работу интересно,ч.п на ч.п

Гость|03.12.2019 11:36|

Как то странно госказну наполняют из налогов граждан, а какому региону сколько достанется определяется эффективностью работы губернатора.

Гость|03.12.2019 11:38|

Нашими же деньгами нам же пыль в глаза кидают.Под ним кресло сгорело,вот его и прикрывают нашими деньгами,чтобы зиму просидел.

Гость|03.12.2019 11:38|

Нда, смешно,если бы не было так грустно

Гость|03.12.2019 11:40|

Мы все являемся пособниками этой власти. Каждый боится за свою ж

Гость|03.12.2019 11:50|

Вот тепер Иван точно купит карабль

Гость|03.12.2019 12:15|

Гость писал(a):

Гость|03.12.2019 11:40|

Мы все являемся пособниками этой власти. Каждый боится за свою ж

Наш выбор - терпение, смирение, послушание... Но!.. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже. ; )

Гость|03.12.2019 12:21|

А хватит ли?

Гость|03.12.2019 12:24|

Гость писал(a):

Гость|03.12.2019 12:21|

А хватит ли?

Чиво?

Гость|03.12.2019 12:31|

penzainform.ru писал(a):

Пензенская область попала в список 50 регионов России, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти по итогам 2018 года.
А сколько всего регионов оценивалось?

Слышал, что нет такого плохо чтобы не было ещё хуже, но чтобы так...

Гость|03.12.2019 12:33|

пока до Пензы 833 млн дойдут останется 184 млн 499 тыс. ОГОНЬ- на эффективную работу ПОЗОР ДЕПУТАТАМ на наши деньги ничего не делать, а только есть. Если бы на хозяина работали пахали как рабы! А так сплошное безвластие

Гость|03.12.2019 12:33|

В области руководство катастрофически болтливое и неэффективное. А денежки прибудут в область, это неплохо.

Гость|03.12.2019 12:35|

Гость писал(a):

Область получит 873 млн из госказны за эффективную работу
ПРИКОЛ ТАКОЙ -Эффективный?

Гость|03.12.2019 12:36|

Что,что??? Эффективная работа чего??? Поля вокруг города зарастают буряном (при Бочкарёве все пахалось и было засажено),куча недостроев ,с общественным транспортом беда ,кроме того была Чемодановка ,когда власть допустила ситуацию до бунта, были люди сварившиеся заживо ,были многочисленные скандалы с здравоохранением ,с чиновниками и депутатами.

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