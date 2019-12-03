03.12.2019 | 11:21

Пензенская область попала в список 50 регионов России, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти по итогам 2018 года.

Между такими субъектами распределили гранты на общую сумму 45 млрд рублей. Соответствующее распоряжение было подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 30 ноября. Пензенская область получит из госказны 873 млн 727 тыс.

«Рассчитываю, что они (средства. - Прим. ред.) будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач», - высказался премьер-министр.

Согласно документу, наилучшие значения показателей достигнуты Республикой Крым, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем.

В прошлом году по итогам работы в 2017-м Сурскому краю досталось 235 млн 732 тыс. 300 рублей. В позапрошлом - 184 млн 499 тыс. 800.