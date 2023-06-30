Частные студии развития детей могут получить грант

30.06.2023 | 17:18

В Пензенской области в 2023 году социальным предприятиям предоставят гранты на развитие. Максимальная сумма поддержки - 500 000 рублей.

Гранты будут разыграны уже в третий раз. В 2021-м денежные средства на приобретение оборудования, аренду или ремонт помещения, рекламу, закупку сырья и материалов получили 14 учреждений, в 2022 -м - уже 26.

Среди них - негосударственные образовательные центры, театральные и хореографические студии, реабилитационные центры, службы патронажа, спортивные секции и другие организации, деятельность которых направлена на решение социальных проблем или трудоустройство социально уязвимых групп населения Пензенской области.

Подать заявку на грант могут только индивидуальные предприниматели или общества с ограниченной ответственностью, заявки от некоммерческих организаций не принимаются. Для участия в конкурсе необходимо сформировать бизнес-план.

Подготовить его предприниматели могут в рамках бесплатного образовательного курса, который ежегодно проводит центр «Мой бизнес». Курс стартовал 30 июня.

В течение месяца слушатели в онлайн- и офлайн-форматах изучат инструменты антикризисного управления компанией, узнают о новых мерах поддержки бизнеса, определят узкие места и потенциальные точки роста организации, а также индивидуально с федеральными экспертами проработают бизнес-модель развития своей компании.

Участие в программе бесплатное, присоединиться пока еще можно.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно по телефону 8 (8412) 22-18-58 или на сайте «Бизнес-спринт».

Мероприятие организуется центром «Мой бизнес» в рамках реализации на территории региона национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».