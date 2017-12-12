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Экономика | Пензенская область попала в список-40 и получит 185 млн из федеральной казны

12.12.2017|13:10
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Пензенская область получит 184 млн 499 тысяч 800 рублей из федерального бюджета за достижение высоких результатов социально-экономического развития в 2016 году. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в субботу, 9 декабря.

«Межбюджетные трансферты в форме дотаций за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в размере 20 млрд рублей распределены между 40 субъектами Федерации», - сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Уточняется, что средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

Лидерами в списке стали республики Саха (Якутия) и Татарстан, а также Московская область. Пензенский регион занял 32-ю строчку. На позицию выше находится Тамбовская область, ей предоставляется 187 млн 157 тысяч.

Из ближайших соседей в перечень лучших также попала Республика Мордовия, расположившаяся на 24-м месте.

Первоначально предполагалось, что Пензенская область получит в качестве бонуса 290 млн рублей.

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Гость|12.12.2017 13:33|

Сколько храмиков построим на эти деньги?

Гость|12.12.2017 13:50|

Гость писал(a):

Сколько храмиков построим на эти деньги?
0,2

Гость|12.12.2017 13:53|

ума нет, с головой не дружу,что в нее пришло,то и леплю....,прежде чем выплевывать очередную глупость--думай,что с чем связать можно а,что не тему...лишь бы брякнуть,а что не важно. Гостю:13:33

Гость|12.12.2017 14:03|

Так нам 5 млрд. обещали выделить, так что на эти 184 млн. нам ваабще нас-рать :)

Гость|12.12.2017 14:08|

Да мне одному этих денег бы было мало!

Гость|12.12.2017 14:24|

Деньги еще не получили, а уже все распилили по бюджетным организациям, а там на премии руководителям и их приближенным... Обидно смотреть на все это со стороны... Вкалывают одни, а премии себе выписывают другие... Лучше бы набережную в Пензе на эти деньги достроили, так нет

Гость|12.12.2017 14:27|

Гость писал(a):

Лучше бы набережную в Пензе на эти деньги достроили
А еще лучше было бы закопать их в очередной раз в трубопровод на Чкалова, чтобы опять прославиться на всю страну по ТВ

Гость|12.12.2017 14:28|

Деньги-чиновники- деньги... И когда этот бермудский треугольник по отмыванию средств федерального бюджета накроется?

Гость|12.12.2017 14:34|

ОТОПЛЕНИЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ НА ЭТИ ДЕНЬГИ?

Имя: Гость
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