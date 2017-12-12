12.12.2017 | 13:10

Пензенская область получит 184 млн 499 тысяч 800 рублей из федерального бюджета за достижение высоких результатов социально-экономического развития в 2016 году. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в субботу, 9 декабря.

«Межбюджетные трансферты в форме дотаций за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в размере 20 млрд рублей распределены между 40 субъектами Федерации», - сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Уточняется, что средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

Лидерами в списке стали республики Саха (Якутия) и Татарстан, а также Московская область. Пензенский регион занял 32-ю строчку. На позицию выше находится Тамбовская область, ей предоставляется 187 млн 157 тысяч.

Из ближайших соседей в перечень лучших также попала Республика Мордовия, расположившаяся на 24-м месте.

Первоначально предполагалось, что Пензенская область получит в качестве бонуса 290 млн рублей.