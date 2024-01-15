В Пензе защитникам бродячих животных выделят 9 млн рублей

15.01.2024 | 14:37

Пензенский фонд «Рука помощи бездомным животным» получит 9 млн рублей от Фонда президентских грантов на проект «Люби.Корми.Стерилизуй!».

Авторы инициативы намерены создать доступную инфраструктуру для пензенцев, заинтересованных в гуманном сокращении популяции безнадзорных кошек и собак.

«Планируется поддержать 1 200 человек, заинтересованных в гуманном сокращении популяции безнадзорных животных, стерилизовать и вакцинировать 2 500 уличных кошек и собак, а также организовать безопасный отлов 200 собак на территории Пензы и ее области», - сообщили в пресс-службе фонда.

Также ожидается запуск обширной информационной кампании для освещения ситуации с бездомными животными в Пензе.

«Итоги первого конкурса 2024 года были подведены 12 января. Президентскую грантовую поддержку получат 1 559 некоммерческих организаций на общую сумму 4,4 млрд рублей», - уточнили в пресс-службе.