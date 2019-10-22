22.10.2019 | 14:41

Банк «Кузнецкий» принял участие в VI Международном форуме ВБА-2019 «Цифровая эволюция в финансах», прошедшем в Москве, организаторами которого выступили компания «АйФин Медиа» и Ассоциация российских банков.

Форум посетили более тысячи участников - руководители IT- и бизнес-подразделений банков. Деловая программа ВБА-2019 состояла из 11 тематических конференций, где вниманию аудитории были представлены новейшие отечественные и зарубежные программные продукты и инфраструктурные решения, обеспечивающие автоматизацию всех аспектов деятельности современной финансовой организации.

На мероприятии заместитель председателя правления банка Виталий Желтухин и начальник управления IT Роман Березин провели ряд встреч, направленных на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Обговорили актуальные вопросы с компанией-поставщиком «Банковские информационные системы» (БИС), решения которой используются в ведущих банках страны.

Провели встречу с компанией iSimpleLab - разработчиком программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. Клиентами данной компании являются 30% действующих российских банков, 62 из которых входят в рейтинг TOP 100.

В ближайшее время представители компаний-разработчиков планируют посетить главный офис банка «Кузнецкий» в Пензе с целью составления поэтапного плана внедрения новых системных и надежных IT-решений для регионального банка.

«В основе решений, планируемых банком «Кузнецкий», - бесперебойная работа сервисов для клиентов (физических и юридических лиц), интуитивно понятный интерфейс и скорость адаптации», - прокомментировал участие в форуме Роман Березин.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.