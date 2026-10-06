На охрану недостроенного цирка потратят почти 6 миллионов рублей

На охрану здания недостроенного пензенского цирка на Плеханова, 13, потратят 5 991 840 рублей. Соответствующий конкурс в электронной форме состоялся на портале госзакупок. Заказчиком выступил Росгосцирк.

Речь идет о 2 стационарных круглосуточных постах охраны, на первом будут работать 2 человека, на втором - 1. Сроки оказания услуг - с 1 ноября 2026 года по 1 ноября 2027-го.

Аналогичная закупка проводилась и в прошлом году.

Учреждение культуры строится в Пензе с 2013 года. Изначально планировалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся надолго. Новые сроки сдачи объекта устанавливались и затем продлевались.

В 2024-м выяснилось, что работы на стройплощадке вообще не ведутся. Причиной остановки процесса стало расторжение контракта между Росгосцирком и генподрядчиком из-за систематического выполнения работ ненадлежащего качества.

На тот момент техническая готовность объекта, по информации Росгосцирка, составляла 51,57%.

Сроки возобновления работ и, следовательно, сдачи учреждения в эксплуатацию должны были определить после завершения судебного процесса, связанного с оспариванием решения ФКП «Росгосцирк» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В июне 2025-го стало известно, что по решению арбитражного суда договор с прежней организацией наконец расторгли. Специалисты должны были обследовать конструкции цирка, выявить недочеты и определить оставшийся объем работ, чтобы затем в короткие сроки выбрать подрядчика.

Примерно в то же время генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков выразил надежду, что работы закончат в течение нескольких ближайших лет, однако они так и не возобновились.

За долгие годы стройки цирк не раз подвергался нападениям вандалов. Они разбивали стекла здания, портили установленные рядом скамейки.