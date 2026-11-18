Капремонт библиотеки имени А. И. Куприна на Токарной, 18 (Терновка) близится к завершению. Об этом сообщил в соцсетях глава города Олег Денисов в среду, 18 ноября.

Портрет писателя размещен на торце здания, отделка наружных стен уже выполнена. Подрядчик отремонтировал крышу. Предусмотрен комфортный доступ для маломобильных групп.

Внутри перепланированы санузлы, уложена напольная плитка, обновлены потолочное покрытие, радиаторы, инженерные коммуникации. На втором этаже расположится книгохранилище, оборудованное в соответствии с требованиями к влажности, температуре и пожарной безопасности.

За счет демонтажа перегородок между коридором и абонементом и возведения других стен пространство увеличилось. Появились новые помещения для уединенного чтения и мероприятий. В оформлении интерьеров используют яркие цвета и мотивы по произведениям А. И. Куприна, например из сюжета «Белого пуделя».

В работе остаются устройство плинтусов, покраска стен помещений и их облицовка ЛДСП, размещение тактильно-визуальных элементов, монтаж огнезащитного оконного блока и жалюзийных решеток. На входной группе установят подсветку.

«Александр Иванович Куприн в повести «Олеся» писал: «Мы с тобой вместе прочитаем много хороших книжек, познакомимся с добрыми, умными людьми…» Обновленная библиотека на Токарной откроет дорогу к любимым и новым авторам, персонажам и вселенным, единомышленникам. Здесь можно будет отдохнуть душой, пообщаться, провести время без гаджетов», - отметил Олег Денисов.

Работы должны закончиться в течение ноября. К середине декабря планируют завезти технику и сформировать книжный фонд, а потом библиотека начнет принимать посетителей.

Она работала с 2003 года. За 20 с лишним лет здание сильно износилось, и в марте учреждение культуры было закрыто. Средства на капремонт - более 17 млн рублей - выделили на условиях софинансирования из федерального, регионального и городского бюджетов.