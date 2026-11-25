На улице Советской в Пензе проведут противоаварийные работы на объекте культурного наследия. Речь идет о доме № 1, где когда-то располагалось управление государственных имуществ, а сейчас находится Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации.

Здесь необходимо расчистить поврежденные части фасада от отделочных слоев, а кладку - от соли. Нужно провести биоцидную обработку кирпичной кладки наружных и внутренних стен, ее укрепление, расшивку швов, восстановление дефектных участков, включая отделочный слой.

Работами займется специализированная организация, имеющая лицензию в области сохранения объектов культурного наследия.

Все противоаварийные мероприятия должны завершиться до 30 июня 2027 года, уточнили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Здание было построено во второй половине XIX века под учреждение, занимавшееся государственными крестьянами, ненаселенными землями и лесами.