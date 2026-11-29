Утверждено охранное обязательство на дом на Московской, 60, в Пензе. Соответствующий приказ размещен на сайте регионального министерства по охране памятников истории и культуры.

2-этажное каменное здание, построенное по проекту 1859 года, состоит в обновленном едином реестре объектов культурного наследия с 2016 года. Он хорошо сохранился, на первом этаже работают торговые точки, на втором - кафе-бар и арт-пространство.

В приложении к приказу оговаривается: в течение 11 месяцев собственник должен провести работы по содержанию строения и разместить информационную надпись.

На владельца возлагаются обязанности поддерживать дом в надлежащем техническом и противопожарном состоянии. Работы, сопряженные с изменением внешнего облика дома, запрещены.

Нельзя устанавливать на объекте и наружную рекламу, за исключением уведомлений о зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятиях.

Дом на Московской, 60, обрел свой нынешний облик после того, как его купил лесопромышленник А. Ф. Карпов. Купец обновил декор второго этажа в стиле эклектики, тогда же появился лепной вензель «АК».

До того здесь располагалась усадьба майора А. Н. Арапова, выкупившего ее у предыдущей владелицы. В 1858 году поместье пострадало от пожара, поэтому появился проект каменного 2-этажного дома с 14 окнами по фасаду.