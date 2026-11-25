Утверждено охранное обязательство на дом на Калинина/Замойского, 2/20, в Пензе. Соответствующий приказ размещен на сайте регионального министерства по охране памятников истории и культуры.

2-этажное полукаменное здание конца XIX века состоит в едином реестре объектов культурного наследия с 2024 года. Снести его, таким образом, нельзя, хотя с 2019-го строение пустует, а в январе 2026-го его состояние признано неудовлетворительным.

В приложении к приказу оговаривается: в течение 2 лет собственник должен разработать научно-проектную документацию на сохранение объекта наследия. В целом на организацию работ (включая консервацию, ремонт и реставрацию) отводится 7 лет.

На владельца возлагаются обязанности поддерживать постройку в надлежащем техническом и противопожарном состоянии. Работы, сопряженные с изменением внешнего облика дома, запрещены.

Нельзя размещать на объекте и наружную рекламу, за исключением уведомлений о зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятиях.

Изначально дом на Калинина/Замойского, 2/20, был частью усадьбы и служил как доходный. Позднее здесь размещались гостиница, народный театр и филиал библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. Примерно в середине XX века помещения отдали под жилье.

В 2008 году людей начали расселять. Собственники одной из квартир отказались передать ее городу, споры тянулись 11 лет. Пока решали вопрос, особняк ветшал, внутрь проникали вандалы и бездомные, а в 2015-м на верхнем этаже случился пожар.