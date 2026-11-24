В музее-заповеднике «Тарханы» завершилась реставрация дома ключника. Нарушения при проведении работ не выявлены, уточнили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Дом ключника - один из объектов усадьбы, в которой провел детские годы знаменитый поэт, писатель и драматург Михаил Лермонтов. Одноэтажный сруб был возведен его бабушкой Елизаветой Арсеньевой предположительно в начале XIX века во время перестройки имения.

В 1968 году здание было восстановлено на старом фундаменте. С тех пор в разные годы проводилась реставрация различных элементов.

Общее состояние объекта было удовлетворительным, однако в ремонте нуждалась кровля. Над ней и предстояло поработать специалистам.

Они усилили и локально заменили деревянные элементы стропильной системы, поменяли покрытие кровли, слуховые окна и молниеотвод.

По данным портала госзакупок, реставрация обошлась в 2 894 567 рублей.