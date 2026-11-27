Памятник Владимиру Ленину, установленный в сквере Дружбы на Шуисте при создании зоны отдыха, не пострадает во время благоустройства в 2027 году.

К объекту отнесутся бережно в ходе работ, а после будут поддерживать в порядке внешний вид монумента. Об этом заявил глава города Олег Денисов в пятницу, 27 ноября.

«Несмотря на то что мы делаем сквер Дружбы более современным и комфортным, связь с историческим прошлым не потеряется», - подчеркнул чиновник.

По его словам, большую часть рекреации распланируют с учетом актуальных стандартов доступности и функциональности. «При этом территория вокруг памятника будет приведена в порядок без радикальных изменений», - отметил Олег Денисов.

В мэрии напомнили, что сквер победил в рейтинговом голосовании по благоустройству. В рамках обновления в 2027 году здесь отремонтируют асфальт и освещение, обустроят детскую площадку, установят уличные тренажеры и сцену для городских мероприятий, разместят пункт по продаже прохладительных напитков и кофе.