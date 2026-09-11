В Пензе установили все 10 миниатюрных скульптур «добряков»

Все 10 миниатюрных скульптур «пензяков-добряков» заняли свои места. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщил глава города Олег Денисов.

Бронзовые фигурки связали ключевые достопримечательности областного центра. Чиновник уверен, что прохожие обязательно будут с ними фотографироваться.

«Гостей Литературного музея теперь встречает «пензяк-писатель», краеведческого музея - «пензяк-историк». «Пензяк-художник» поселился напротив Фонтанной площади, где выставляют свои работы пензенские живописцы. «Пензяка-астронома», как символ единственного в России деревянного планетария, и скульптуру «Пенза - город счастливых детей» установили в парке Белинского. У памятника Денису Давыдову разместилась «пензенская прелестница», воплотившая образ дворянки XIX века», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

Перед этим у драмтеатра появился «пензяк-артист», на площади Ленина - «пензяк-рыболов», на Московской - «пензяк-пекарь», на Оборонительном валу - «пензяк-защитник».

Олег Денисов подчеркнул, что проект пробуждает интерес к истории родного края, ведь любопытно расшифровать, почему для каждого персонажа выбрали ту или иную точку.

Автором скульптур выступил бессоновский предприниматель Максим Кулев. На их изготовление из городского бюджета было потрачено 2 100 000 рублей.