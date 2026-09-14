В Пензе могут расширить серию миниатюрных скульптур «добряков»

В областном центре доработают проект «Пензяки-добряки» и, возможно, расширят его географию. Развитие туристической сферы обсуждалось на совещании в городской администрации в понедельник, 14 сентября.

На прошлой неделе завершилась установка всех 10 миниатюрных скульптур, они связали ключевые достопримечательности Пензы.

«Жители и гости города проявляют большой интерес к нашим уникальным персонажам, поэтому необходимо дополнить их информационными табличками и QR-кодом, перейдя по которому можно подробнее узнать об объекте, исторической привязке к тому месту, где он установлен», - процитировала главу Пензы Олега Денисова пресс-служба мэрии.

Если пензенцы положительно оценят проект, то в городе установят еще несколько фигурок, пообещал чиновник.

Автором скульптур выступил бессоновский предприниматель Максим Кулев. На их изготовление из городского бюджета было потрачено 2 100 000 рублей.