В Пензе могут расширить серию миниатюрных скульптур «добряков»

Культура

В Пензе могут расширить серию миниатюрных скульптур «добряков»
Печать
Max

В областном центре доработают проект «Пензяки-добряки» и, возможно, расширят его географию. Развитие туристической сферы обсуждалось на совещании в городской администрации в понедельник, 14 сентября.

На прошлой неделе завершилась установка всех 10 миниатюрных скульптур, они связали ключевые достопримечательности Пензы.

«Жители и гости города проявляют большой интерес к нашим уникальным персонажам, поэтому необходимо дополнить их информационными табличками и QR-кодом, перейдя по которому можно подробнее узнать об объекте, исторической привязке к тому месту, где он установлен», - процитировала главу Пензы Олега Денисова пресс-служба мэрии.

Если пензенцы положительно оценят проект, то в городе установят еще несколько фигурок, пообещал чиновник.

Автором скульптур выступил бессоновский предприниматель Максим Кулев. На их изготовление из городского бюджета было потрачено 2 100 000 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
скульптура туризм памятник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!