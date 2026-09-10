В лунинском районном доме культуры обновили оборудование

В поселке Лунино модернизировали межпоселенческий районный дом культуры на Юбилейной, 2.

Учреждение получило федеральную субсидию, представив на конкурс проектов фестиваль народного творчества «Екатерина». Он проводится с 2021 года.

На выделенные средства закупили современную мебель, в том числе выставочные витрины, столы и стулья.

Цифровой микшерный пульт и прожекторы установили для улучшения звука и освещения на концертах и праздниках.

Часть денег потратили на новые музыкальные инструменты (балалайки и гармони) и мольберты для занятий изобразительным искусством.

В мастерских народного творчества заменят швейные машины.