В лунинском районном доме культуры обновили оборудование

Культура

В лунинском районном доме культуры обновили оборудование
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В поселке Лунино модернизировали межпоселенческий районный дом культуры на Юбилейной, 2.

Учреждение получило федеральную субсидию, представив на конкурс проектов фестиваль народного творчества «Екатерина». Он проводится с 2021 года.

На выделенные средства закупили современную мебель, в том числе выставочные витрины, столы и стулья.

В лунинском районном доме культуры обновили оборудование

Цифровой микшерный пульт и прожекторы установили для улучшения звука и освещения на концертах и праздниках.

Часть денег потратили на новые музыкальные инструменты (балалайки и гармони) и мольберты для занятий изобразительным искусством.

В лунинском районном доме культуры обновили оборудование В лунинском районном доме культуры обновили оборудование

В мастерских народного творчества заменят швейные машины.

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