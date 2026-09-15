В Наровчатском районе проведут археологические раскопки

На территории объекта культурного наследия федерального значения «Наровчатское городище» в Наровчатском районе пройдут археологические полевые работы.

Соответствующий открытый лист (разрешение) поступил в региональное министерство по охране памятников истории и культуры.

«Археологические раскопки проводятся в целях изучения и сохранения памятника», - сообщили в ведомстве.

Наровчатское городище состоит под охраной государства с 1974 года. В 2025-м министерство по охране памятников утвердило его границы.

В июне 2026-го специалисты также предоставляли в региональное министерство по охране памятников истории и культуры разрешение на раскопки в Наровчатском городище. Целью ставились изучение культурных слоев и разработка мер по обеспечению их сохранности.