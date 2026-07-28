Благоустройство у храма в Заречном хотят завершить раньше срока

Общество

Благоустройство у храма в Заречном хотят завершить раньше срока
Печать
Max

В Заречном благоустройство территории у храма Серафима Саровского по контракту должно завершиться до 1 ноября, однако работы постараются закончить раньше этого срока, сообщил глава города Алексей Костин в своем канале в МАХ.

Благоустройство у храма в Заречном хотят завершить раньше срока

«Темп взят хороший, идем по графику. Еженедельно руководители собираются на объекте, чтобы все возникающие вопросы решать быстро и слаженно», - заявил чиновник.

Благоустройство территории он держит на личном контроле.

Благоустройство у храма в Заречном хотят завершить раньше срока

Сейчас подрядчик завершил обустройство тротуара вдоль улицы Соборной. Специалисты асфальтируют дорожки внутри сквера, укладывают плитку возле храма, монтируют навесы, под которым в ближайшее время появятся лавочки.

Благоустройство у храма в Заречном хотят завершить раньше срока Благоустройство у храма в Заречном хотят завершить раньше срока

Следующий шаг - установка игровых площадок. Сейчас подрядчик собирает их на своей базе.

Благоустройство у храма в Заречном хотят завершить раньше срока

Проект благоустройства, получивший название «Свет сквозь сосны», стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, на него выделили деньги - 99,5 млн рублей из федерального бюджета.

Благоустройство у храма в Заречном хотят завершить раньше срока

Ранее сообщалось, что сотрудники областной прокуратуры, проверявшие качество реализации проекта, выявили недостатки при укладке бордюрного камня и асфальтировании тротуарных дорожек. Руководителю подрядной организации внесли представление. Меры к устранению нарушений приняли незамедлительно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
заречный благоустройство сквер
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!