Благоустройство у храма в Заречном хотят завершить раньше срока

В Заречном благоустройство территории у храма Серафима Саровского по контракту должно завершиться до 1 ноября, однако работы постараются закончить раньше этого срока, сообщил глава города Алексей Костин в своем канале в МАХ.

«Темп взят хороший, идем по графику. Еженедельно руководители собираются на объекте, чтобы все возникающие вопросы решать быстро и слаженно», - заявил чиновник.

Благоустройство территории он держит на личном контроле.

Сейчас подрядчик завершил обустройство тротуара вдоль улицы Соборной. Специалисты асфальтируют дорожки внутри сквера, укладывают плитку возле храма, монтируют навесы, под которым в ближайшее время появятся лавочки.

Следующий шаг - установка игровых площадок. Сейчас подрядчик собирает их на своей базе.

Проект благоустройства, получивший название «Свет сквозь сосны», стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, на него выделили деньги - 99,5 млн рублей из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что сотрудники областной прокуратуры, проверявшие качество реализации проекта, выявили недостатки при укладке бордюрного камня и асфальтировании тротуарных дорожек. Руководителю подрядной организации внесли представление. Меры к устранению нарушений приняли незамедлительно.