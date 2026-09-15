Каждый третий билет по Пушкинской карте покупают в кино

Программа «Пушкинская карта» в сентябре 2026 года отметила 5 лет с начала работы. За это время участники купили 115 млн билетов на культурные мероприятия на сумму более 57 млрд рублей. Об этом сообщил ВТБ.

Чаще всего билеты по программе покупали в кино - 37% общего числа, в театры и дома культуры - по 17%, в музеи - 16%. На концерты пришлось 6%, библиотеки - 4%.

За время действия программы Третьяковскую галерею по карте посетили 814 тысяч раз, Мариинский театр - 285 тысяч раз.

Самым популярным фильмом, который посмотрели по Пушкинской карте в 2026 году, стал «Чебурашка 2» - на него купили более 1 млн билетов.

По данным ВТБ, за 9 месяцев 2026 года было выдано 7,3 млн Пушкинских карт, по которым приобрели 13 млн билетов. Как сообщил заместитель президента - председателя правления банка Георгий Горшков, к 5-летнему юбилею карта получит лимитированный дизайн.

Наиболее активно Пушкинскую карту оформляют в Чувашской Республике, где ее получили 76% жителей в возрасте 14-22 лет, а также в Татарстане (69%), Оренбургской области (68%), Удмуртии и Тамбовской области (по 67%).

В Пензенской области карту оформили 66% молодых людей в возрасте 14-22 лет - всего 74,2 тысячи человек.