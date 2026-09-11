«Театр Доктора Дапертутто» покинули известные артисты

В преддверии нового сезона в пензенском «Театре Доктора Дапертутто», расположенном в Доме Мейерхольда на улице Володарского, произошли серьезные изменения.

Речь не только о модернизации зрительного зала, ради которой в конце предыдущего сезона труппе пришлось выступать на гостевой сцене «Кукольного дома», но и об актерском составе.

В начале сентября стало известно об уходе Алексея Водопьянова, который работал в театре со дня его основания (с 2003 года) и был задействован в 10 текущих постановках.

Кроме того, появилась информация, что труппу покинул артист Дмитрий Кинге. В последние годы он также являлся художественным руководителем и некоторое время был директором Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда».

Многие постоянные зрители отнеслись к переменам с грустью.

«Очень жаль, когда любимый театр покидают актеры-основатели, без которых немыслим Дом. Будет не хватать в спектаклях харизмы Алексея Водопьянова, так же как не хватает уже Дмитрия Кинге и Андрея Баронова. Наверное, не будет уже «Васильков» и многих других постановок.. Жаль! И спасибо вам, наши дорогие и любимые, за вашу жизнь в театре, за все то удовольствие, которое мы получали долгие годы от просмотра спектаклей с вашим участием», - написала одна из пользовательниц на странице центра во «ВКонтакте».

Стоит отметить, что на официальном сайте учреждения культуры Андрей Баронов, в отличие от Алексея Водопьянова и Дмитрия Кинге, в списке актеров еще присутствует.

Зато в творческий коллектив в качестве артиста и режиссера влился Павел Тачков, более 25 лет служивший в Пензенском областном драматическом театре.

Художественным руководителем назначен Александр Малышев, который работает в Доме Мейерхольда с 2006 года (является артистом и режиссером).

С января 2025 года по распоряжению министра культуры и туризма Пензенской области Сергея Бычкова директором учреждения стал Сергей Никишин, ранее непродолжительное время возглавлявший планетарий.