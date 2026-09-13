В Пензе открыли мурал героя войны Петра Котельникова

12 сентября, в День города Пензы, на фасаде дома на Карпинского, 22а, торжественно открыли мурал, посвященный участнику обороны Брестской крепости, уроженцу Пензенской области Петру Котельникову.

Герой родился в 1929 году в Земетчинском районе и после смерти родителей рос в детском доме. У мальчика рано проявилось музыкальное дарование - в 1940-м он прошел отбор в музыкальный взвод 44-го стрелкового полка.

Весной 1941-го подразделение перевели в Брестскую крепость, а в июне 12-летний подросток вместе со взрослыми участвовал в обороне крепости и сумел сбежать из плена.

После войны Петр Котельников служил в армии и был награжден орденом Красной Звезды. Он скончался 2021 году - последним из остававшихся в живых защитников Брестской крепости.

На мурале герой изображен ребенком с корнетом в руках. Фоном служат Брестская крепость и ее карта, внизу - голубь как символ мира.

3 июля в Бресте открыли мурал Героя Советского Союза, уроженца Пензенской области Андрея Кижеватова.