В Сердобске установили охранные зоны у дома Ладыженского

У бывшего дома Ладыженского в Сердобске (ул. Красная, 37) установлены охранные зоны. Соответствующий приказ размещен на сайте регионального министерства по охране памятников истории и культуры.

На основе проведенных историко-культурных исследований и анализа ландшафта выделены зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Они охватывают территории у пересечения улиц Красной и Куйбышева.

В очерченных пределах запрещены строительство капитальных объектов выше 9 м; установка временных сооружений, киосков, навесов; организация стоянок транспорта. Плоские кровли, а также мансардные крыши с переломом скатов после реконструкции полностью исключены.

Размещение рекламы допускается, если она соответствует назначению объекта. При этом сооружения должны быть не выше 2 м, а инфополе на них - не шире 1,2×0,8 м.

В отделке фасадов зданий не могут использоваться чрезмерно яркие цвета, не свойственные исторической среде, зеркальная и бликующая облицовка. Выполнять работы фрагментарно нельзя.

«Данный документ позволяет обеспечить сохранность памятника истории и архитектуры в исторической среде, одновременно с градостроительным развитием окружающей территории», - пояснили в министерстве.

Особняк, построенный в 1910-х годах, принадлежал уездному предводителю дворянства Петра Федоровичу Ладыженскому, одному из богатейших жителей Сердобска. Это один из образцов стиля эклектики, ставшего популярным в провинции на рубеже веков. Объект состоит под охраной государства с 1986 года. Сейчас помещения занимают отделение Почты России, офис банка ВТБ и местное управление ГО и ЧС.