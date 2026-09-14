Пензенское кладбище хотят признать объектом культурного наследия

Митрофановское кладбище в Пензе (ул. Водопьянова, 19) может стать объектом культурного наследия регионального значения. Проект приказа подготовили в областном министерстве по охране памятников истории.

Документ проходит антикоррупционную экспертизу и в случае одобрения вступит в силу с момента официального опубликования.

Включение кладбища в перечень объектом культурного наследия предполагает защиту от сноса, застройки и нарушения исторического облика.

Статус подразумевает запрет капитального строительства, проведения земляных работ, не связанных с сохранением памятников, переноса и ликвидации старинных надгробий и их элементов.

Митрофановское кладбище - одно из двух старейших сохранившихся в Пензе: оно появилось в 1796 году. Здесь покоятся художники Константин Савицкий и Иван Горюшкин-Сорокопудов, основатель Пензенского боатнического сада Иван Спрыгин, внучка вдовы А. С. Пушкина Натальи Гончаровой Елизавета Арапова-Бибикова и герой Отечественной войны 1812 года Петр Чубаров.