Пензенское кладбище хотят признать объектом культурного наследия

Культура

Пензенское кладбище хотят признать объектом культурного наследия
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Митрофановское кладбище в Пензе (ул. Водопьянова, 19) может стать объектом культурного наследия регионального значения. Проект приказа подготовили в областном министерстве по охране памятников истории.

Документ проходит антикоррупционную экспертизу и в случае одобрения вступит в силу с момента официального опубликования.

Включение кладбища в перечень объектом культурного наследия предполагает защиту от сноса, застройки и нарушения исторического облика.

Статус подразумевает запрет капитального строительства, проведения земляных работ, не связанных с сохранением памятников, переноса и ликвидации старинных надгробий и их элементов.

Митрофановское кладбище - одно из двух старейших сохранившихся в Пензе: оно появилось в 1796 году. Здесь покоятся художники Константин Савицкий и Иван Горюшкин-Сорокопудов, основатель Пензенского боатнического сада Иван Спрыгин, внучка вдовы А. С. Пушкина Натальи Гончаровой Елизавета Арапова-Бибикова и герой Отечественной войны 1812 года Петр Чубаров.

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