Завершена роспись Спасского кафедрального собора в Пензе

Культура

Завершена роспись Спасского кафедрального собора в Пензе
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В Пензе закончили роспись Спасского кафедрального собора. Работы заняли более двух лет.

Завершена роспись Спасского кафедрального собора в Пензе

Как сообщили в Пензенской епархии, при росписи за образец приняли интерьеры Преображенского собора Санкт-Петербурга, которые аскетичны и выполнены в светлых тонах.

Кроме того, при создании эскизов учли описания интерьера собора, разрушенного в 1934 году, а также использовали сохранившиеся в картинной галерее изображения четырех евангелистов, располагавшиеся под центральным куполом уничтоженного храма.

Завершена роспись Спасского кафедрального собора в Пензе

Работы выполняла творческая мастерская «Царьград», над росписью трудилось более 60 человек.

Завершена роспись Спасского кафедрального собора в Пензе

«В алтаре, согласно канонам, работали только мужчины, а в основной части храма к ним присоединились женщины», - рассказали в епархии.

Завершена роспись Спасского кафедрального собора в Пензе

Роспись Спасского кафедрального собора началась в марте 2024 года с алтарной части. В апреле закончили алтарь левого (северного) придела, в августе - центрального, в сентябре - правого (южного придела).

Завершена роспись Спасского кафедрального собора в Пензе

Осенью 2024-го мастера приступили к работам в основной части собора. Весной 2025-го завершили роспись левого придела, в июле - центральной части, к концу года - правого придела.

Завершена роспись Спасского кафедрального собора в Пензе

«Роспись основного объема храма была завершена в январе 2026 года», - отметили в епархии.

Завершена роспись Спасского кафедрального собора в Пензе

Во время работ в соборе проходили богослужения, однако в июле 2025-го его пришлось закрыть на несколько недель в связи с очередным этапом росписи.

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