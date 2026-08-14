Завершена роспись Спасского кафедрального собора в Пензе

В Пензе закончили роспись Спасского кафедрального собора. Работы заняли более двух лет.

Как сообщили в Пензенской епархии, при росписи за образец приняли интерьеры Преображенского собора Санкт-Петербурга, которые аскетичны и выполнены в светлых тонах.

Кроме того, при создании эскизов учли описания интерьера собора, разрушенного в 1934 году, а также использовали сохранившиеся в картинной галерее изображения четырех евангелистов, располагавшиеся под центральным куполом уничтоженного храма.

Работы выполняла творческая мастерская «Царьград», над росписью трудилось более 60 человек.

«В алтаре, согласно канонам, работали только мужчины, а в основной части храма к ним присоединились женщины», - рассказали в епархии.

Роспись Спасского кафедрального собора началась в марте 2024 года с алтарной части. В апреле закончили алтарь левого (северного) придела, в августе - центрального, в сентябре - правого (южного придела).

Осенью 2024-го мастера приступили к работам в основной части собора. Весной 2025-го завершили роспись левого придела, в июле - центральной части, к концу года - правого придела.

«Роспись основного объема храма была завершена в январе 2026 года», - отметили в епархии.

Во время работ в соборе проходили богослужения, однако в июле 2025-го его пришлось закрыть на несколько недель в связи с очередным этапом росписи.