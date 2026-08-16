Ремонт библиотеки № 7 на Токарной планируют закончить осенью

Культура

Ремонт библиотеки № 7 на Токарной планируют закончить осенью
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В библиотеке № 7 имени А. И. Куприна на улице Токарной в пензенском микрорайоне Терновка продолжается капитальный ремонт. О ходе работ сообщил в пятницу, 15 августа, в своих профилях в соцсетях глава города Олег Денисов.

По его словам, на данный момент полностью готовы кровля и фасад, перепланированы санузлов, обновлена система отопления, смонтирована пожарная и охранная сигнализация.

Ремонт библиотеки № 7 на Токарной планируют закончить осенью

«Сейчас подрядчик ведет замену дверей, систем водоснабжения и электрики и занимается внутренней отделкой», - добавил Олег Денисов.

Ремонт библиотеки № 7 на Токарной планируют закончить осенью

Библиотека работала с 2003 года. Ее посещали около 6 000 человек в год, здесь провели более 500 мероприятий для местных жителей всех возрастов, действовали кружки и студии.

За прошедшее время здание сильно износилось, и в марте учреждение культуры было закрыто на ремонт. Его стоимость оценили в 16 938 200 рублей. Средства выделили на условиях софинансирования из федерального, регионального и городского бюджетов.

Готовность объекта составляет 73%. Работы планируют завершить этой осенью.

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