В Мокшане отреставрировали особняк XIX века

В Мокшане частично отреставрировали дом купца В. П. Быстренина - объект культурного наследия регионального значения. Памятник архитектуры расположен на улице Советской, 25.

Здание было построено в первой половине XIX века. В 1907 году внук купца передал особняк под частную гимназию. С тех пор оно используется для образовательных целей.

Правообладатель подготовил проект ремонтно-реставрационных работ и получил разрешение на их проведение в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Специалисты восстановили кровлю, карнизный пояс и декоративные фронтоны (аттики).

Представители министерства оценили изменения и приняли работы.