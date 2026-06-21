На всероссийском Сабантуе приготовят тонну азу по-татарски

Культура

На всероссийском Сабантуе приготовят тонну азу по-татарски
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На XVI Всероссийском сельском Сабантуе планируют покорить новую гастрономическую высоту. На празднике приготовят тонну азу по-татарски.

«Это продолжение славной традиции: на XIV Всероссийском сельском Сабантуе в Пермском крае шеф-повара приготовили 3 414 порций азу по-татарски общим весом более 857 кг, что стало рекордом страны», - пояснили в Татарской автономии Пензенской области.

Всероссийский сельский Сабантуй состоится 27 июня в селе Малый Труев Кузнецкого района. Ранее стала известна программа праздника.

В концертной части особое место отведено татарской культуре. Выступят ансамбли «Изюминка», «Былбылым», «Чишмя» и «Альянс» и другие коллективы. Русская культура будет представлена ансамблями «Вензеля», «Зоренька», «Казачья застава», «Миряне», мордовская - коллективами «Лейне», «Эрзяночка», «Келу», «Чевгелина», чувашская - ансамблями «Асамат» и «Кузнечаночка». Кульминацией концертной программы станет Хоровод дружбы.

Из спортивных состязаний запланированы конные скачки, в которых примут участие лучшие скакуны России, гиревой спорт, перетягивание каната, армрестлинг и традиционные народные игры (разбивание кувшинов, бег с наполненными водой ведрами, бой на бревне и бег в мешках).

Важнейшей составляющей станет традиционная борьба корэш. Победителем признают того, кто благодаря силе, ловкости и технике сможет уложить соперника на землю.

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