Утверждена программа спортивных состязаний на Сабантуе

Определены список и условия проведения спортивных состязаний на XVI Всероссийском сельском Сабантуе. Об этом сообщили в областном правительстве в среду, 3 июня.

В программу вошли конные состязания, гиревой спорт, перетягивание каната, пляжный волейбол, мас-рестлинг и армрестлинг, перетягивание каната, пляжный волейбол, сообщили в областном правительстве.

Важнейшей составляющей станет традиционная борьба корэш. Задача борцов - вывести противника из равновесия. Допускаются подсечки и резкие движения, удары запрещены.

Победителем признают того, кто благодаря силе, ловкости и технике сможет уложить соперника на землю. Вместе с титулом Батыра Сабантуя он получит ценный приз - квадроцикл Sharmax Force 420 Cyber EFI за 667 900 рублей (по данным портала госзакупок).

Праздник пройдет 27 июня в селе Малый Труев Пензенской области. Подготовка ведется в согласовании с Всемирным конгрессом татар. Помимо спортивных зрелищ, гостей ждет интернациональная концертная программа.