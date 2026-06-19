Стала известна программа Всероссийского сельского Сабантуя

Стала известна программа XVI Всероссийского сельского Сабантуя (0+), который организуют в субботу, 27 июня, в селе Малый Труев Кузнецкого района на территории общей площадью порядка 20 гектаров.

С 10:00 до 16:00 будут работать торговые ряды и площадки, где пройдут национальные и спортивные игры, конные соревнования, детский Сабантуй, выставка военной и сельхозтехники.

С 12:00 до 13:00 состоится торжественное открытие Сабантуя.

С 13:00 до 14:00 - финал и награждение победителя конных соревнований на ипподроме.

С 16:00 до 17:00 - награждение победителей национальных и спортивных игр, передача символа Сабантуя и закрытие праздника, сообщили в областном правительстве.

Ранее сообщалось, что особое место в концертной программе будет отведено татарской культуре. Выступят ансамбли «Изюминка», «Былбылым», «Чишмя» и «Альянс» и другие коллективы. Русская культура будет представлена ансамблями «Вензеля», «Зоренька», «Казачья застава», «Миряне», мордовская - коллективами «Лейне», «Эрзяночка», «Келу», «Чевгелина», чувашская - ансамблями «Асамат» и «Кузнечаночка». Кульминацией концертной программы станет Хоровод дружбы.

В спортивную программу праздника вошли конные скачки, в которых примут участие лучшие скакуны России, гиревой спорт, перетягивание каната, армрестлинг, а также традиционные народные игры: разбивание кувшинов, бег с наполненными водой ведрами, бой на бревне и бег в мешках.

Важнейшей составляющей станет традиционная борьба корэш. Победителем признают того, кто благодаря силе, ловкости и технике сможет уложить соперника на землю.