В Пензе репетируют пролог для XVI Всероссийского сельского Сабантуя

На XVI Всероссийском сельском Сабантуе, который пройдет в субботу, 27 июня, в селе Малый Труев выступят сотни артистов.

Сейчас пензенские танцевальные коллективы репетируют пролог праздника. В нем примут участие более 350 человек, сообщается в канале в МАХ, посвященном Сабантую.

Особое место в концертной программе будет отведено татарской культуре. Выступят ансамбли «Изюминка», «Былбылым», «Чишмя» и «Альянс» и другие коллективы. «Национальные костюмы, тюбетейки, яркие платки и звенящие украшения добавят особый колорит», - пообещали организаторы.

Будут представлены и традиции других народов. Русская культура - в исполнении ансамблей «Вензеля», «Зоренька», «Казачья застава», «Миряне», мордовская - коллективов «Лейне», «Эрзяночка», «Келу», «Чевгелина», чувашская - ансамблей «Асамат» и «Кузнечаночка».

«Кульминацией концертной программы станет Хоровод дружбы», - указано в канале Сабантуя.

Ранее была утверждена спортивная программа праздника. В нее вошли конные состязания, гиревой спорт, перетягивание каната, пляжный волейбол, мас-рестлинг и армрестлинг, перетягивание каната, пляжный волейбол. Важнейшей составляющей станет традиционная борьба корэш. Победителем признают того, кто благодаря силе, ловкости и технике сможет уложить соперника на землю. Вместе с титулом Батыра Сабантуя он получит ценный приз - квадроцикл Sharmax Force 420 Cyber EFI за 667 900 рублей (по данным портала госзакупок).