В Пензе объяснили, почему не могут построить Дом культуры в Терновке

В Терновке очень нужен Дом культуры, однако возможности его построить нет. Об этом рассказали в управлении градостроительства и архитектуры Пензы.

Раньше в микрорайоне работал районный Дом культуры. Там занимались почти 300 танцоров из ансамбля «Каблучок», юные циркачи из студии «Улыбка», репетировали вокалисты «Капитошки» и гитаристы.

Здание старой постройки капитально не ремонтировалось. С 2006 года оно находилось в залоге у банка. В октябре 2019-го власти заговорили о выкупе его в собственность области, но этого так и не случилось.

В 2023-м объект приобрело частное лицо, и 1 июня прошлого года учреждение закрылось.

Теперь жители микрорайона просят построить им новый Дом культуры.

«К сожалению, в Генеральном плане Пензы не предусмотрено размещение объекта культурно-просветительского назначения в микрорайоне Терновка. Мы осознаем значимость культурных объектов для жителей этого района, однако свободных муниципальных земель на данный момент нет», - сообщил представитель управления градостроительства и архитектуры города на странице губернатора во «ВКонтакте».