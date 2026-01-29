В новогодние праздники Пензу посетили туристы из разных городов

За первый месяц 2026 года туристско-информационный центр (ТИЦ) в Лермонтовском сквере посетило около 100 человек. Итоги подвели в городской администрации.

В основном за консультацией приходили жители Пензы и области, но не только. «В новогодние праздники также были отмечены визиты гостей из Москвы, Тулы, Оренбурга и Казани», - уточнили в мэрии.

Туристов, как правило, интересовали событийные и семейные мероприятия: театрализованные представления, выставки, концерты, интерактивные программы и мастер-классы. Некоторым нужно было узнать режим работы музеев, планетария, океанариума или зоопарка.

Ранее сообщалось, что в 2025 году на улучшение туристической инфраструктуры в Пензе потратили 4,5 млн рублей. Это средства, полученные от туристического налога.

На эти средства перепрограммировали терминал оплаты модульного туалета, расположенного рядом с ТИЦ. Из-за отключения мобильного интернета в работе программного обеспечения стали возникать ошибки, происходило блокирование кабин. Пришлось перевести весь обмен данными на проводной канал связи.

Также установили три металлических указателя и информационный стенд в исторической части города, выпустили буклеты по 13 тематическим направлениям (к примеру, о культурных достопримечательностях, объектах оздоровления и активного отдыха, арт-пространствах, местах, где можно перекусить).

«Большим подспорьем для жителей и гостей региона при неустойчивом интернет-сигнале в путешествиях стал тираж карт Пензы и Пензенской области разного формата», - отметили ранее в администрации города.

Кроме того, была установлена система вентиляции в офисе ТИЦ, приобретено оборудование для производства имиджевого видеоконтента.