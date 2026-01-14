В Мокшане установят монумент воинам - уроженцам поселка

В Мокшане установят монумент воинам - уроженцам поселка
На улице Советской, 27в, в Мокшане появится монумент воинам - уроженцам поселка. Его установят в рамках благоустройства сквера.

Работы будут проводиться с 27 апреля по 30 июня включительно, сообщается на портале госзакупок, где 14 января подвели итоги конкурса по определению подрядчика.

На территории площадью 602 кв. м проектом предусмотрены валка деревьев, вырубка кустарников, устройство подпорной стенки, жесткого плиточного покрытия, дорожек, установка светильников, чугунных урн.

Также планируется озеленение участка.

Работы обойдутся в 3 млн 853 тыс. 725 рублей, уточняется на госзакупках.

