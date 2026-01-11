В «Доме Мейерхольда» планируют убрать деревянные скамейки

Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» на улице Володарского в Пензе ждет преображение. О модернизации учреждений культуры в 2026 году рассказал губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, центр получит новое проекционное, световое и звуковое оборудование.

«У артистов появятся новые возможности для воплощения в жизнь творческих замыслов», - отметил глава региона.

Кроме того, в зрительном зале планируется заменить деревянные скамейки на удобные кресла.

Также в 2026 году завершится обновление Музея стекла и хрусталя в Никольске, который капитально отремонтировали. Впереди - модернизация первого этажа, создание новых инсталляций и оборудование зоны «История завода».

