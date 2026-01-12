В «Кукольном доме» готовят новую постановку

В «Кукольном доме» готовят новую постановку
В 2026 году пензенский театр «Кукольный дом» представит новый спектакль «Рыбка» по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина.

Постановкой занимается режиссер Антон Некрасов. Зрителям он известен своими работами «Солдат, Алена и Змей Горыныч» и «Лунный сыр» (премьера прошла в планетарии).

В 2025 году театр получил субсидию на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение. Здесь появился полный комплект современного звукового оборудования, новая световая подвесная аппаратура и одежда сцены. Планируется открытие собственного большого зала.

Однако в «Кукольном доме» все еще нет художественного руководителя. Владимир Бирюков, занимавший эту должность больше 20 лет, в декабре 2024-го уволился по собственному желанию. Причины его ухода неизвестны.

Министр культуры и туризма Сергей Бычков в ноябре 2025 года во время прямого эфира во «ВКонтакте» отметил, что решение вопроса возможно «в рабочем порядке».

