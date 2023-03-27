В Пензенском ТЮЗе показали премьерный спектакль

27.03.2023 | 20:50

«Общеизвестна фраза о том, что театр - это два актера и коврик. Театр может быть бродячим, странствующим. Но все-таки русский репертуарный театр прежде всего театр-дом, у которого есть свое постоянное место», - отметил председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России Виталий Соколов.

И наконец-то у труппы театра юного зрителя оно есть. Впервые пензенцы пришли на представление в обновленное помещение.

«Очень красивое и современное здание внешне. А внутри не поддается никакому описанию!» - порадовалась зрительница Галина.

«Здание выглядит замечательно, будто полностью новое. Я была в ТЮЗе до того, как его реконструировали, это небо и земля. Я очень приятно удивлена. Мы обязательно будем сюда ходить с семьей и приобщаться к культуре», - рассказала зрительница Кристина.

Помимо тех, кто любит первые ряды, есть зрители, предпочитающие расположиться на последнем. Он теперь отличается от всех других.

«Удобные диванчики для тех, кто хочет, как я, побыть в тени и посмотреть издалека на всю картину, а не конкретно только на одного актера», - подчеркнул зритель Лев.

Зрители готовились к просмотру комедии Александра Островского. Это спектакль «Не в свои сани не садись» о жизни в типичном провинциальном русском городке конца девятнадцатого века.

«Это премьерный спектакль, он играется второй раз. Мы были вынуждены его выпустить на временной площадке - и сегодня у него начинается его настоящая сценическая домашняя жизнь», - пояснил художественный руководитель Пензенского ТЮЗа Владимир Карпов.

По сюжету к дочери богатого купца хочет посвататься молодой приезжий Ваня Бородкин. И хотя девушка сначала влюблена в другого, к концу спектакля он добьется своего. Эту постановку в театре юного зрителя решили посвятить 200-летию драматурга.