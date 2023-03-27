Сетевое издание|18+|Понедельник|27 мар 2023|22:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Пензенском ТЮЗе показали премьерный спектакль

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Общеизвестна фраза о том, что театр - это два актера и коврик. Театр может быть бродячим, странствующим. Но все-таки русский репертуарный театр прежде всего театр-дом, у которого есть свое постоянное место», - отметил председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России Виталий Соколов.

И наконец-то у труппы театра юного зрителя оно есть. Впервые пензенцы пришли на представление в обновленное помещение.

«Очень красивое и современное здание внешне. А внутри не поддается никакому описанию!» - порадовалась зрительница Галина.

«Здание выглядит замечательно, будто полностью новое. Я была в ТЮЗе до того, как его реконструировали, это небо и земля. Я очень приятно удивлена. Мы обязательно будем сюда ходить с семьей и приобщаться к культуре», - рассказала зрительница Кристина.

Помимо тех, кто любит первые ряды, есть зрители, предпочитающие расположиться на последнем. Он теперь отличается от всех других.

«Удобные диванчики для тех, кто хочет, как я, побыть в тени и посмотреть издалека на всю картину, а не конкретно только на одного актера», - подчеркнул зритель Лев.

Зрители готовились к просмотру комедии Александра Островского. Это спектакль «Не в свои сани не садись» о жизни в типичном провинциальном русском городке конца девятнадцатого века.

«Это премьерный спектакль, он играется второй раз. Мы были вынуждены его выпустить на временной площадке - и сегодня у него начинается его настоящая сценическая домашняя жизнь», - пояснил художественный руководитель Пензенского ТЮЗа Владимир Карпов.

По сюжету к дочери богатого купца хочет посвататься молодой приезжий Ваня Бородкин. И хотя девушка сначала влюблена в другого, к концу спектакля он добьется своего. Эту постановку в театре юного зрителя решили посвятить 200-летию драматурга.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте